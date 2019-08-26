مباحث الآثار تضبط عاملاً بحوزته 4 تماثيل فرعونية وعملتين يونانيتين بأسيوط

تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بأسيوط بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش المنطقة من ضبط عامل يقيم بناحية قرية شطب بدائرة مركز أسيوط وبحوزته 4 تماثيل فرعونية و2 قطعة عملة معدنية.

ترجع الواقعة، عقب ورود معلومات اللواء سامى غنيم مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام مدرس بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله وتمكن من استخراج بعض القطع الأثرية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج برئاسة العميد أحمد رفعت العقيد إبراهيم حمدى رئيس قسم مباحث الآثار بأسيوط.

تم استهدف منزل المتحرى أشرف. م. ع، 35 سنة، عامل، ويقيم شطب دائرة مركز أسيوط، وتبين من المعاينة وجود حفر بعرض متر تقريبا وعمق 10 أمتار ينتهى بسرداب من الناحية الغربية، وعثر بالمكان على أدوات الحفر والتنقيب وعدد 4 تماثيل من الحجر الجيرى بطول 15 سم من العصر الفرعونى، و2 عملة معدنية عليها نقوش من الخارج لوجه أحد الأبطارة ويرجع للعصر اليونانى الرومانى.

تم تشكيل لجنة من الآثار والتى أقرت بأن القطع المضبوطة أثرية وذات قيمة أثرية كبيرة والحفر الموجود بالمنزل بقصد التنقيب، وبمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2122 إدارى مركز أسيوط وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.