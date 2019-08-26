ماليزيا تعتقل 519 شخصا للاشتباه بتورطهم فى أنشطة إرهابية

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قال وزير الداخلية الماليزى السيد محى الدين ياسين اليوم الاثنين إن الشرطة الماليزية ألقت القبض على 519 شخصا يشتبه بتورطهم فى أنشطة إرهابية حتى 31 يوليو الماضى.

وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية أن محى الدين أكد أن هؤلاء المعتقلين كانوا من السكان المحليين والأجانب ولكنه لم يكشف عن التفاصيل، قائلا :" نعتقد أنهم متورطون فى الأنشطة التي نعتبرها إرهابية في إطار القوانين الجنائية ".

وأضاف وزير الداخلية الماليزي في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدى العالمي حول القيم الدينية في معالجة ومكافحة العنف والإرهاب اليوم الاثنين :" يعتقل هؤلاء تحت القوانين الموجودة سواء قانون مكافحة الإرهاب 2015 (POTA) أو قانون الجرائم الأمنية (التدابير الخاصة)