سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ماليزيا تعتقل 519 شخصا للاشتباه بتورطهم فى أنشطة إرهابية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:34 ص
ماليزيا تعتقل 519 شخصا للاشتباه بتورطهم فى أنشطة إرهابية الشرطة الماليزية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الداخلية الماليزى السيد محى الدين ياسين اليوم الاثنين إن الشرطة الماليزية ألقت القبض على 519 شخصا يشتبه بتورطهم فى أنشطة إرهابية حتى 31 يوليو الماضى.
وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية أن محى الدين أكد أن هؤلاء المعتقلين كانوا من السكان المحليين والأجانب ولكنه لم يكشف عن التفاصيل، قائلا :" نعتقد أنهم متورطون فى الأنشطة التي نعتبرها إرهابية في إطار القوانين الجنائية ".
وأضاف وزير الداخلية الماليزي في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدى العالمي حول القيم الدينية في معالجة ومكافحة العنف والإرهاب اليوم الاثنين :" يعتقل هؤلاء تحت القوانين الموجودة سواء قانون مكافحة الإرهاب 2015 (POTA) أو قانون الجرائم الأمنية (التدابير الخاصة)


ماليزيا

الشرطة الماليزية

محى الدين ياسين

وزير الداخلية الماليزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صدق أو لا تصدق.. إماراتية طالبة للخلع: يلبى كل طلباتى ويتولى تنظيف المنزل

صدق أو لا تصدق.. إماراتية طالبة للخلع: يلبى كل طلباتى ويتولى تنظيف المنزل

السيسى يلقى كلمة اليوم أمام جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة السبع

السيسى يلقى كلمة اليوم أمام جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة السبع

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أمريكا تفرض الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية حادثة سالزبورى

أمريكا تفرض الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية حادثة سالزبورى

إنتر ميلان يستهل مشواره فى الدوري الإيطالي بمواجهة سهلة ضد ليتشي

إنتر ميلان يستهل مشواره فى الدوري الإيطالي بمواجهة سهلة ضد ليتشي

مش بس خسارة الوزن.. اعرفى فوائد تناول الزبادى قبل النوم

مش بس خسارة الوزن.. اعرفى فوائد تناول الزبادى قبل النوم

الجيش الألمانى يبحث عن لاعبى كمبيوتر لتجنيدهم.. اعرف التفاصيل

الجيش الألمانى يبحث عن لاعبى كمبيوتر لتجنيدهم.. اعرف التفاصيل

واجب المدرسة يعرض الطفل لمشاكل صحية وزيادة الوزن

واجب المدرسة يعرض الطفل لمشاكل صحية وزيادة الوزن

طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

إزاى تحمى نفسك من ضربة الشمس وطرق الوقاية؟

إزاى تحمى نفسك من ضربة الشمس وطرق الوقاية؟

تعرف علي سعر سيارة صوفيا ريتشي "هدية" عيد ميلادها من سكوت ديسيك

تعرف علي سعر سيارة صوفيا ريتشي "هدية" عيد ميلادها من سكوت ديسيك

لو جسمك باظ من كتر التخن وفقدان الوزن.. وصفات طبيعية لشد التراهلات

لو جسمك باظ من كتر التخن وفقدان الوزن.. وصفات طبيعية لشد التراهلات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة