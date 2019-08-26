سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

لليوم الثانى.. حماية المستهلك يطلق مبادرة "حقك" لحل مشاكل السلع المعمرة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:00 ص
لليوم الثانى.. حماية المستهلك يطلق مبادرة "حقك" لحل مشاكل السلع المعمرة اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يطلق جهاز حماية المستهلك، مبادرة "حقك"، لليوم التالى على التوالى لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث يتم فحص السلع المعمرة اليوم الإثنين، وأن المبادرة  تستهدف حصر كافة الشكاوى الواردة للجهاز، كمًا ونوعًا وجغرافيًا، ثم تقسيم الشكاوى على كافة العاملين بالجهاز، بحيث يتولى كل عضو من فريق العمل مسئولية ملف محدد من الشكاوى محدد به اسم الشاكى وموضوع الشكوى ورقم التليفون، ويقوم عضو الجهاز بدوره بالتواصل مع الشاكين فى حضور الشركات والكيانات "الطرف الآخر فى المنظومة" للعمل على اتخاذ إجراء فورى لحل الشكوى بصورة إيجابية،لافتًا إلى أن المبادرة سوف تستمر لمدة أسبوع.

وقال اللواء  دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم استمرار فحص شكاوى المواطنين عن السلع المعمرة لليوم الثانى، حيث تم تقسيم الشكاوى وفقا لأنواع السلع والخدمات ويتم  حلها مع الجهات المشكو فى حقها، لافتا إلى أن كافة الموظفين لدى الجهاز يقومون بالعمل فى المبادرة من أجل حل الشكاوى.

وكان راضى عبد المعطى، قد أهاب بالمواطنين من أصحاب الشكاوى التجاوب مع مجموعات العمل بالجهاز، مشددًا على كافة الكيانات والشركات – أطراف المنظومة الاستهلاكية – التفاعل مع شكاوى المواطنين بصورة أكثر إيجابية، مؤكدًا أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأن المواطن هو محور اهتمام كافة مؤسسات الدولة.

 


حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

مبادرة حقك

حل شكاوى المواطنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة