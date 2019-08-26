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كندا تخصص 15 مليون دولار للمساعدة فى مكافحة حرائق غابات الأمازون

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:02 م
كندا تخصص 15 مليون دولار للمساعدة فى مكافحة حرائق غابات الأمازون حرائق غابات الأمازون
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الكندية، إنها سترسل نهاية الأسبوع الجاري بقاذفات مياه و15 مليون دولار لمساعدة البرازيل ودول أمريكا اللاتينية لمكافحة حرائق الغابات التي تعصف بمنطقة الأمازون حاليًا.

وصرح بذلك رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماع مجموعة السبع في فرنسا - قائلًا "يمكننا أن ندعي أن الوضع في الأمازون هو مجرد جزء من حلقة طبيعية، ولكن هذا ليس بالضبط ما يحدث هنا.. إن حصيلة النشاط البشري وأحداث الطقس القاسية على مجتمعاتنا وبيئتنا وصحتنا وعالمنا ستستمر في الارتفاع ما لم نتخذ إجراءات حاسمة كجزء من التزامنا الأوسع بمكافحة تغير المناخ".

يذكر إن التعهد الكندي منفصل عن خطة أخرى اتفق عليها زعماء مجموعة السبع حتى صباح اليوم لمعالجة حرائق الأمازون والمساهمة في إنقاذ في المنطقة، والتي تشمل تقديم 20 مليون دولار أمريكي كمساعدات طارئة.

 

 


كندا

غابات الامازون

حرائق الغابات

مجموعة السبع

فرنسا

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