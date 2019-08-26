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قطع المياه عن مدينة بنها يوم الأربعاء لمدة 8 ساعات لغسيل وتظهير الشبكات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:07 م
قطع المياه عن مدينة بنها يوم الأربعاء لمدة 8 ساعات لغسيل وتظهير الشبكات قطع المياه - أررشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة بنها، الأربعاء المقبل، الموافق 29 أغسطس الجارى، لمدة 8 ساعات، من الساعة التاسعة مساءا، وحتى الساعة الخامسة من فجر يوم الخميس، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور. 

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 

 


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مياه القليوبية

قطع مياه الشرب

مدينة قها

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