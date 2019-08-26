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فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:09 ص
فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى رجيم لتخسيس البطن
كتبت ــ فاطمة خليل

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يقدم "اليوم السابع" فى الفيديو التالى الحلقة الثانية من حلقات "الدايت فى أسبوع" للتخلص من دهون الجسم المتراكمة وبالتحديد منطقة دهون البطن،  وفقاً لنظام غذائى وضعه موقع timesofindia.

دايت اليوم الثانى
 

الإفطار: صدر دجاجة مشوى مع حفنة من اللفت المقلي.

وجبة خفيفة بعد الإفطار بساعتين: 100 جرام من صدر الديك الرومى والفلفل الأخضر، مقطّعة إلى شرائح.

الغداء: شرائح سمك مشوى مع سلطة خضراء وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

وجبة خفيفة بعد الغداء: 100 جرام من صدر الديك الرومى مع 75 جراما من البروكلى المطهى على البخار.

العشاء: شريحة لحم سمك السلمون مع الشبت المفروم والفاصوليا الخضراء المطهية على البخار.


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