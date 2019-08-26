غدا.. ورشة عمل لتعلم البحث العلمى بكلية الطب بجامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

تنظم كلية الطب بجامعة المنصورة ورشة عمل خاصة بالبحث العلمى غدا الثلاثاء تحت إشراف الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب.

وتستهدف الورشة الأطباء المهتمين بالبحث العلمى فى كليات الطب البشرى، طب الأسنان، الطب البيطرى، وتتضمن حزمة من المواضيع المهمة للباحثين فى العلوم الطبية، والتى تم اختيارها تحت إشراف وحدة التعليم الطبى المستمر بكلية طب المنصورة برئاسة الدكتور مصطفى شلبى، ووحدة تنمية الموارد البشرية بكلية طب المنصورة برئاسة الدكتورة رانيا بهريز.

وتعمل الورشة على تشجيع شباب الأطباء للمشاركة فى الأبحاث العلمية، والتى كان لها مردود مهم فى رفع تصنيف جامعة المنصورة.

جدير بالذكر أنه قد تم توفير 3 أماكن مجانية بالورشة لطلاب البكالوريوس بكلية طب المنصورة بعد فحص طلبات المتقدمين بلجنة متخصصة من وحدة التعليم الطبى المستمر بهدف تشجيع شباب الباحثين.

يحاضر فى ورشة العمل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب المنصورة وهم: والدكتور منير بهجت، والدكتور هيثم شبل، والدكتور سامح إميل، والدكتور أميرة طمان، والدكتور أحمد شحتة، والدكتور محمد سلامة، والدكتور تامر أشرف، والدكتور أحمد شقير، والدكتور حسام الفقى، والدكتور أحمد الحفناوى، والدكتور محمد عزمى خفاجى، والدكتورة دعاء شكري.