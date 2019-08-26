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ضبط 25 ألف كتاب منسوخ ومقال بمطبعة فى المرج لمخالفة حقوق الملكية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:27 ص
ضبط 25 ألف كتاب منسوخ ومقال بمطبعة فى المرج لمخالفة حقوق الملكية كتب مزورة- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت اجهزة الامن في ضبط أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب المنسوخة والمقلدة داخل مطبعة بدائرة قسم شرطة المرج  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف ومتابعة إلتزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون.
  
 وقامت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بحملة أمنية مكبرة إستهدفت عدد من المطابع والمكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة والتى أفادت المعلومات بقيامها بطبع بعض الكتب بدون تفويض أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية  و أسفرت عن ضبط مطبعة كائنة بشارع مؤسسة الزكاة دائرة القسم وضبط محاسب بالمطبعة ، وبحوزته بالمطبعة عدد 25530 خمسة وعشرون ألف وخمسائة وثلاثون كتاب منسوخ ومقلد وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كتب مقلدة

نسخ الكتب

الكتب المدرسية

المصنافات

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