ضبط 2 كيلو بانجو و12 قطعة حشيش بحوزة عامل بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار إستراتجية الوزارة التى تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية من خلال ضبط الجريمة بشتى صورها، وخاصة محرزى المواد المخدرة، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، حيث استهدفت الحملة دائرة مركز شرطة أسيوط.

وتمكنت الحملة من ضبط "ع .ع .ع " عامل، ومقيم منقباد ـ دائرة المركز وبحوزته كيلو ونصف كيلو من نبات البانجو المطبوخ، ونصف كيلو لنبات البانجو داخل 7 أكياس و 12 قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 25 جرام ولفافة لجوهر الأفيون تزن حوالى 10 جرامات وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.