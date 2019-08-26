ضبط 12 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بأسيوط والإسماعيلية

المحافظات - هيثم البدرى - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية فى أسيوط والإسماعيلية من ضبط 12 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة.

ففى أسيوط تمكنت مديرية الأمن فى إطار إستراتيجية الوزارة التى تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية من خلال ضبط الجريمة بشتى صورها، وخاصة حائزى الأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة، والمحكوم عليهم الهاربين من ضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة وذلك خلال حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط.

واستهدفت الحملة دائرة مركز شرطة أسيوط برئاسة مساعد مدير الأمن للفرقة المركزية ورئيس مباحث المديرية وضباط وحدة المباحث مدعومين بمجموعات قتالية و2 مدرعة بطاقمها من قطاع الأمن المركزى وتمكنت الحملة من ضبط " بندقية آلية و3 خزينة و40 طلقة من ذات العيار بمنزل ش.ع. م" 35 سنة فلاح ومقيم نجع سبع وبحوزته " هارب "، وبندقية آلية بحوزة "ح.أ.ح" 63 سنة فلاح مقيم نجع سبع "هارب"، وبندقية آلية وعدد 5 خزينة وعدد 102 طلقة من ذات العيار بمنزل " م. س. ث " 45 سنة فلاح ومقيم نجع سبع "هارب" وبندقية آلية بمنزل "م ح ع" 22 سنة فلاح ومقيم نجع سبعـ دائرة المركز، وبندقية خرطوش تركى الصنع بحوزة م ع ه سن 31 فلاح ومقيم نجع سبع ـ دائرة المركز "هارب"، و" م ح ز " 36 سنة موظف، ومقيم نجع سبع ـ دائرة المركز وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع.، و" ح ح ر " 30 سنة فلاح ومقيم نجع سبع ـ دائرة المركز المحكوم عليه بالحبس 6 شهور، وبحوزته فرد رصاص وعدد 2 طلقة، و"ش م م"، 25 سنة، فلاح ومقيم نجع سبع ـ دائرة المركز المحكوم عليه فى قضيتين حبس 6 شهور وسرقة تيار كهربائى حبس 6 شهور وبحوزته فرد رصاص وعدد 6 طلقات وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

وفى الإسماعيلية ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والاقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "خالد.س.س"24 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته 1000 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "شوقى.م.أ" 43 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.م"33 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "هيثم.م.ا" 30 عاما عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير حال قيادته السيارة رقم 65854 ملاكى الإسماعيلية وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام و50 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد. وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.