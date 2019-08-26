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ضبط 12 ألف قرص أدوية مهربة جمركيا داخل صيدلية فى بولاق أبو العلا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:39 ص
ضبط 12 ألف قرص أدوية مهربة جمركيا داخل صيدلية فى بولاق أبو العلا أقراص- أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط عاطلين بحوزتهما 12 ألف قرص أدوية مستورة مهربة جمركيا داخل صيدالية ببولاق أبو العلا، وحرر محضر بالواقعة.

 

ونجح ضباط المباحث، فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية من خلال إحدى الصيدليات، بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وبحوزتهما (1854 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية- 11905 أقراص وأمبول أدوية مستوردة ومهربة ومنشطات مجهولة المصدر– 3 هواتف محمولة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

 

 


مباحث القاهرة

ادوية مهربة

صيدلية

بولاق ابو العلا

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