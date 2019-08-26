ضبط 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية فى حملات أمنية بقطاع الشمال والجنوب بقنا

قنا - وائل محمد

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، القبض على 10 أشخاص من حائزى الأسلحة النارية بعدد من مراكز المحافظة، وذلك فى إطار أجهزة الأمن بالمحافظة للقضاء على انتشار ظاهرة السلاح بالمحافظة والقرى بقطاع الشمال والجنوب.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث يفيد بشن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية استهدفت مراكز دشنا ونجع حمادى وأبو تشت بقطاع الشمال، ونقادة وقوص بقطاع الجنوب.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أشخاص بحوزتهم بنادق آلى، وخرطوش بقصد الدفاع ، وذلك خلال حملات مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية.

تم أتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.