ضبط طالب حاول أداء الامتحان بدلا من زميله بالثانوية الأزهرية بمركز الوقف قنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بالوقف، اليوم الاثنين، من ضبط طالب حال قيامه بأداء امتحان مادة الكيمياء بدلاً من صديقه فى الدور الثانى للثانوية الأزهرية بإحدى لجان إدارة الوقف الأزهرية.

تلقى اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، إخطاراً من النقيب أحمد جمال، رئيس مباحث مركز شرطة الوقف يفيد ضبط أحمد.ك.م.م، 19 عامًا، مقيم أولاد نجم، طالب فى الصف الثالث الأزهرى حال أدائه امتحان الدور الثانى فى مادة الكيمياء بدلًا من الطالب أحمد.أ.م، 19 عامًا، مقيم بالشورية بمركز نجع حمادي.

تم إبلاغ الكنترول بمعرفة رئيس اللجنة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.