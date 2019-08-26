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ضبط سائق بحوزته 14 لوحة جدارية فرعونية ورأسين لتمثالين فى أخميم بسوهاج

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:45 ص
ضبط سائق بحوزته 14 لوحة جدارية فرعونية ورأسين لتمثالين فى أخميم بسوهاج المتهم والمضبوطات
سوهاج - محمود مقبول

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تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش المنطقة من ضبط سائق يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم وبحوزته 20 قطعة أثرية فرعونية متنوعة عقب عرضها للبيع برفقة شقيقه الهارب والمأذون بتفتيش سكنهم.

ترجع الواقعة ، عقب ورود معلومات اللواء سامى غنيم مساعد الوزير مديرعام  الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام سائق وشقيقه الحاصل على دبلوم بعرض قطع أثرية للبيع مقابل مبالغ مالية كبيرة بدائرة مركز أخميم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر  مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من شرطة مباحث الاثار بسوهاج برئاسة العقيد أحمد إيهاب مقلد رئيس قسم شرطة مباحث السياحة والاثار بسوهاج وبرفقته مفتش مباحث المنطقة بالإشتراك المقدم طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بالتنكر على أنهم تجار أثار لمفاوضة صاحب القطع الأثرية.

وعقب تنكر فريق المباحث تم إستهداف مسكن المأذون بتفتيشه محمود . ع . ع 40 سنة سائق ويقميم بشارع الأسيوطى دائرة مركز أخميم وشقيقه محمد . ع . ع 35 سنة حاصل على دبلوم " هارب وتمت المساومة على سعر البيع وتم تقديم القطع الأثرية على ضباط المباحث وتبين أنها عبارة عن 20 قطعة أثرية متنوعة عبارة عن 14 لوحة جدارية من الحجر الجيرى والحجر الرملى عليها رسومات ونقوش فرعونية.

وتم ضبط 2 رأس تمثال من الجرانيت الوردى يرجعان للعصر الفرعونى ونصف تمثال من حجر الجرانيت البنى يرجع أيضا إلى العصر الفرعونى، وإناء خاص بالعطور مصنوع من الفخار وعليه رسومات ونقوش من العصر الفرعونى، وإناء فخار عليه زخارف ونقوش ويعود إلى العصر الفرعونى.

تم تشكيل لجنة من الآثار وأقرت بأن القطع المضبوطه أثرية وذات قيمة أثرية كبيرة، وبمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه التحريات إعترف بإرتكاب الواقعة وتم تحرير محضرا بالواقعة برقم 3551 إدارى مركز شرطة أخميم وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

حفر وتنقيب

اثار

مباحث الاثار

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