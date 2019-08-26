صور.. قافلة جامعة القناة الطبية تعالج 402 مريض من أهالى قرية الفردان

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم عقد قافلة طبية بقرية الفردان، وهى القافلة الثانية للجامعة، وشهدت خلالها إجراء الكشف وتقديم العلاج والأدوية للأهالى بالمجان وتحويل من تستدعى حالته إلى مزيد من الفحوصات أو إجراء عملية إلى المستشفى الجامعى لاستكمال العلاج، حيث ضمت قافلة اليوم 11 تخصص طبى أجرت خلاله الكشف على 402 حالة جاءت على النحو التالى 45 أطفال و 17 نساء و52 جلدية 35 مسالك 19 جراحة 35 باطنة 35 انف وأذن 35 رمد 57 أسنان 47 عظام و 35 طب أسرة.

وأشار رحمى فى بيان للجامعة اليوم، إلى أن الجامعة حريصة على استكمال أعمال التطوير بعزبة الصفيح بقرية الفردان من أجل رفع جزء من العناء عن الأهالى وخدمة مجتمعية تقدمها الجامعة للمجتمع الخارجى.

كما تم عقد ندوة تثقيفية بعنوان "نبذ العنف ودولة تسودها المواطنة" حاضر فيها الدكتورعبد المعبود محمد عبد الرسول رئيس قسم الدراسات السكانية بكلية الآداب جامعة القناة، تحدث خلالها عن كيفية نبذ العنف بين المواطنين وأيضا بين أفراد الأمن، وتناول شرح أسباب العنف و أنواعه و كيفية مواجهته.

وتحدث الدكتورعبد المعبود عن أهم الأسباب التى تؤدى للعنف و سائل الإعلام وتأثيرها على الأطفال و الشباب من خلال مشاهد العنف المختلفة التى تعرض فى الأفلام والمسلسلات بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأن من أسباب انتشار العنف هو التعامل بكلمات تحمل كثيرا من العنف بين الشباب وتم التركيز على مواجهة هذه الظاهرة من خلال التعامل بالحسنة واختيار الكلمات و العبارات المعبرة عن التواصل الفعال وقبول الآخر.

كما تم عقد ندوة تثقيف صحى حاضر فيها الدكتورة صفاء جمعة مدرس تمريض الأطفال بكلية التمريض، ناقشت خلالها العديد من الموضوعات مثل السكر علاماته وأعراضه والتغذية السليمة المناسبة لمريض السكر، وتحدثت عن العناية بالقدم السكرى، وشرحت التغذية السليمة لمرض الالتهاب الكبدى الوبائى سى، وتناولت الحديث عن الأنيميا وعلاجها من الوجبات الطبيعية وتحدثت عن الرضاعة الطبيعية والفطام و وسائل منع الحمل.

وأشرف على القافلة الدكتورة داليا منصور وكيل كلية الطب البيطرى ورئيس فريق العمل المشارك فى تطوير عزبة الصفيح، كما شارك فى تنظيم القافلة عمرو كشك مديرعام مشروعات البيئة بالجامعة.

جانب من القافلة الطبية



جانب من القافلة الطبية