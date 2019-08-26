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صور.. حملة مسائية مكبرة لإزالة الاشغالات غرب الإسكندرية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:56 م
صور.. حملة مسائية مكبرة لإزالة الاشغالات غرب الإسكندرية حملة مسائية مكبرة لإزالة الاشغالات
الإسكندرية - جاكلين منير

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شن حى العامرية ثان برئاسة اللواء مدحت عبدالفضيل، حملة اشغالات مسائية مكبرة لعودة انضباط الشارع، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بشن حملات مسائي لرفع الإشغالات والفروشات من الطريق العام لتسيير الحركة المرورية.
 
وشن الحى حملة اشغالات مسائية مكبرة بقيادة رئيس الحى وفى وجود مدير إشغال طريق ومدير المتابعة والإدارات المعنية فى وجود كول أمنى.
 
وتضمنت الحملة مناطق الكابلات ،الكينج مريوط ، أسفل كوبري العامرية، وأسفرت عن ضبط 2 ميزان كفتين بالإضافة إلي 1 ميزان إلكترونى، و4  ثلاجات مياة غازية مختلفة، و3 استاند صغير، 1 تيبول كبير"اعلان"، 2 استاند إعلان صغير" لاب"، 29 كرسي بلاستيك مختلف الالوان، 6 ترابيزة بلاستيك، ترابيزة خشب وتكسير 5 سقيفة صاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
حملة مسائية مكبرة لإزالة الاشغالات (1)
حملة مسائية مكبرة لإزالة الاشغالات
حملة مسائية مكبرة لإزالة الاشغالات (2)
حملة مسائية مكبرة لإزالة الاشغالات 
حملة مسائية مكبرة لإزالة الاشغالات (3)
حملة مسائية مكبرة لإزالة الاشغالات 

 


حى العامرية ثان

الاسكندرية

حى الغامرية

اشغال الطريق

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