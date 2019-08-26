صور.. حملة لصيانة أعمدة الإنارة وغسل الأرصفة والبردورات بالمنصورة

الدقهلية - سارة الباز

شنت رئاسة حى شرق المنصورة، اليوم، حملة لصيانة خلايا أعمدة الإناره بشارع قناة السويس، وكنس ورفع أكوام القمامة، بالإضافة إلى غسيل البردورات والأرصفة والجزيرة الوسطى بشارع الجيش، وذلك تحت إشراف حسام عبد اللطيف، رئيس الحى، وفتحى إبراهيم، نائب رئيس الحى، وعزت فريد، مدير قسم الكهرباء وباقى فريق العمل العمل التنفيذى المرافق لهم.