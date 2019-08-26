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صور.. حملة لصيانة أعمدة الإنارة وغسل الأرصفة والبردورات بالمنصورة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:37 م
صور.. حملة لصيانة أعمدة الإنارة وغسل الأرصفة والبردورات بالمنصورة حملة صيانة الإنارة وغسل البردورات ورفع القمامة
الدقهلية - سارة الباز

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شنت رئاسة حى شرق المنصورة، اليوم، حملة لصيانة خلايا أعمدة الإناره بشارع قناة السويس، وكنس ورفع أكوام القمامة، بالإضافة إلى غسيل البردورات والأرصفة والجزيرة الوسطى بشارع الجيش، وذلك تحت إشراف حسام عبد اللطيف، رئيس الحى، وفتحى إبراهيم، نائب رئيس الحى، وعزت فريد، مدير قسم الكهرباء وباقى فريق العمل العمل التنفيذى المرافق لهم.

وشن الحي حملة إزالة للإشغالات ضد الفريزة بشارع قناة السويس للحفاظ على المظهر العام وكبس منتجات الفرز بكباس شارع قناة السويس، وذلك تحت إشراف ريهام الحلو، نائب رئيس الحى، والسيد مصطفى، مدير الإشغالات.
 
كما تم رفع القمامة بعزبة الصفيح والهاويس، وشارع جامعة الدول العربية تحت إشراف نشأت فرج عبد ربه، مدير قطاع النظافة وباقى فريق العمل التنفيذى المرافق له.
 
حملة صيانة الإنارة وغسل البردورات ورفع القمامة (1)
حملة صيانة الإنارة وغسل البردورات ورفع القمامة 
 
حملة صيانة الإنارة وغسل البردورات ورفع القمامة (2)
حملة صيانة الإنارة وغسل البردورات ورفع القمامة
 
حملة صيانة الإنارة وغسل البردورات ورفع القمامة (3)
حملة صيانة الإنارة وغسل البردورات ورفع القمامة
 
حملة صيانة الإنارة وغسل البردورات ورفع القمامة (4)
حملة صيانة الإنارة وغسل البردورات ورفع القمامة
 
حملة صيانة الإنارة وغسل البردورات ورفع القمامة (5)
حملة صيانة الإنارة وغسل البردورات ورفع القمامة 
 
حملة صيانة الإنارة وغسل البردورات ورفع القمامة (6)
حملة صيانة الإنارة وغسل البردورات ورفع القمامة 
 
حملة صيانة الإنارة وغسل البردورات ورفع القمامة (7)
حملة صيانة الإنارة وغسل البردورات ورفع القمامة 
 
 

 


المنصورة

اعمدة الانارة

الفريزة

القمامة

البردورات

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