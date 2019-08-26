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صور.. أهالى أسوان يطالبون بسد عجز المدرسين قبل بدء الدراسة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:00 ص
صور.. أهالى أسوان يطالبون بسد عجز المدرسين قبل بدء الدراسة مدارس أسوان
أسوان - صلاح المسن

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تستعد محافظة أسوان متمثلة فى مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس للعام الدراسى الجديد، حيث تتفقد اللجان المتخصصة المدارس بمراحل التعليم المختلفة بأنحاء المحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها للعام الدراسى الجديد وسلامة المبانى وانتهاء أعمال الصيانة بأنواعها وتكثيف المتابعات على المدارس للوقوف على معوقات الاستعداد للعام الدراسى الجديد.

ويقول محمد سعيد من أهالى أسوان إن مشكلة عجز المدرسين مشكلة متكررة وتتزامن مع بدايات كل عام دراسى جديد، وقد تستمر لنهاية العام الدراسى أحيانا، مضيفا أن ذلك يؤثر على المواد الدراسية الأساسية بالتالى بالسلب على استيعاب الطلاب والطالبات بمراحل التعليم المختلفة لدروسهم وارتباك الخطة الزمنية للمناهج مما يزيد من الأعباء الواقعة على الأسر فى الإضرار للاعتماد على الدروس الخصوصية وعلى الكتب الخارجية.

ويضيف "محمود البصيلى" من أهالى أسوان يجب قبل انطلاق العام الدراسى الجديد تسكين المدرسين بالقرب من مناطق سكنهم، حيث لا يعقل أن يقطع المدرس عشرات الكيلومترات يوميا للوصول للمدرسة، وأن الذى يحدث على أرض الواقع هو تعيين المدرسين فى مدارس بعيدة مما يرهق المدرس والطلاب الذى يدفعون ثمن ذلك.

ولفت إلى أهمية جاهزية المدارس مبكراً وكفاءة المرافق من كهرباء ومياه شرب ودورات المياه ومعدات الإطفاء وخراطيم اللإطفاء وجاهزية الفصول الدراسية والأسوار والأبواب والشبابيك الزجاج والاستفادة من الرواكد بالمدارس بجانب تخزين الرواكد بعيداً عن حركة الطلاب وأنشطتهم حرصاً على سلامتهم، حيث تضم الرواكد حدايد ومسامير وأسلاك.

أكد محمد طلعت مدير إدارة كوم امبو التعليمية بأسوان لـ"اليوم السابع" أنه بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان تم الانتهاء من إخلاء المدرسين المغتربين بإدارة كوم امبو التعليمية، ومن المقرر أن يتم قريباً الإعلان عن مسابقة للمدرسين تقتصر على أبناء مركز كوم امبو لسد العجز فى المدرسين فى مرحلة رياض الأطفال ومدارس المرحلة الابتدائية ومدارس المرحلة الاعدادية بكوم امبو مؤكداً على أن مدارس المرحلة الثانوية بكوم امبو لا يوجد بها عجز بالمدرسين.

فى نفس السياق تواصل مديرية التربية والتعليم بأسوان اللانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019 /2020.

 

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عام درا سي

المنظومة التعليمية

تعليم اسوان

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