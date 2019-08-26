صحتك فى وصفة..صابونة الجزر لحماية البشرة من التجاعيد

كتبت فاطمة خليل

الجزر من أفضل الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لذا فهو من أفضل الأشياء التى يمكن استخدامها مع البشرة لترطيبها وحمايتها من التجاعيد وعلامات الزمن، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل صابونة الجزر لحماية بشرتك من التجاعيد، وفقاً لموقع step to health.



الجزر

فوائد الجزر للبشرة



هناك عدد من فوائد تناول الجزر للبشرة ومنها:

-الجزر غنى بفيتامين (أ) الذى يساعد على حماية البشرة، حيث أن فيتامين (أ) هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تهاجم الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة لبشرتك.

-فيتامين C يعطي بشرتك اللمعان والصحة والترطيب.

-يحفز الجزر إنتاج الكولاجين، وهو عنصر مهم لمرونة الجلد.

-البوتاسيوم فى الجزر يساعد في الحفاظ على بشرتك رطبة.

-تساعد مضادات الأكسدة في الجزر فى علاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، التهاب الجلد، البثور، وأي حالة تصيب البشرة تنتج عن نقص فيتامين أ.يساعد البيتا كاروتين فى الجزر على حماية البشرة من أشعة الشمس.



صابونة الجزر

فوائد صابونة الجزر لصحة البشرة



من خلال استخدام صابونة الجزر على البشرة تستفاد بشرتك من كل العناصر الغذائية، حيث أن الجلد قادر على امتصاص العناصر الغذائية من خلال خلاياه، وفيما يلي بعض الفوائد الأخرى لاستخدام صابون الجزر منها:

-يساعد على تحسين الأكزيما.

-يجعل بشرتك أكثر سلاسة ونعومة.

-مثالي للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

-يحسن شفاء الجروح.



صابونة الجزر

وصفة صابون الجزر



المكونات



-ماء.

- 2 جزر (60 جرام).

- 1ملعقة صغيرة من الملح (5 جرام).

1 كوب من هيدروكسيد الصوديوم (112 جم).

2 كوب من زيت الزيتون (400 مل).

نصف كوب من زيت الخروع (100 مل).

3 أكواب من زيت جوز الهند (300 مل).

قوالب من السيليكون.

الطريقة:



-من المهم التأكد من أنك في منطقة جيدة التهوية، ويفضل أن تكون فى الهواء، يجب عليك أيضًا التأكد من ارتداء القفازات والنظارات، لأن مادة هيدروكسيد الصوديوم يمكن أن تسبب تهيجًا لبشرتك إذا تلامست معها.

- أغلي الجزر في الكثير من الماء، وتأكدي من الاحتفاظ بالماء بعد ذلك، حيث ستحتاجين إليه لصنع الصابون.

-يهرس الجزر حتى تحصلي على عجينة.

-ضعي مهروس الجزر في وعاء مع بعض الملح و 190 مل من الماء الذي استخدمته لطهي الجزر.

- شيئًا فشيئًا، ابدأى في إضافة هيدروكسيد الصوديوم واخلطيها جيدًا مع ملعقة خشبية حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا.

-بمجرد الانتهاء من الخلط، اتركِ الخليط ليبرد لمدة ساعة.

-بمجرد أن يبرد الخليط، ابدأى في إضافة الزيوت الطبيعية، عند القيام بذلك، تأكدى من المزج جيدًا بملعقة خشبية، استمرى في تحريك المزيج بطريقة دائرية حتى تصبح أشبه بالعجين.

-ضعى الخليط في قوالب من السيليكون.

- أتركى الصابون يتجمد لمدة 48 ساعة ثم قومى بإزالته من القالب وتقطيعه إلى قطع.

-ضعيها على رف في منطقة جيدة التهوية لمدة 6 أسابيع حتى تتمكنِ من استخدامه.