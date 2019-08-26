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زوجة تشكو فى دعوى خلع تصويرها على يد زوجها وابتزازها بعد شهرين من زواجهما

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:40 ص
زوجة تشكو فى دعوى خلع تصويرها على يد زوجها وابتزازها بعد شهرين من زواجهما دعوى خلع - أرشيفية
كتبت ــ أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، وادعت فيها إقدامه بعد شهرين من الزواج  على التشهير بها وابتزازها بصور وفيديوهات بأوضاع مخلة، بعد تصويرها خلسة.

وأضافت الزوجة "ش.م.خ"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: خلافات زوجية حادة نشبت بيني وزوجي منذ أول شهر زواج، بعد مطالبته لأهلى بالإنفاق عليه، وتهديدي بالمسجلين خطر التى تجمعهم وإياه علاقات مشبوه، لأكتشف حقيقة سمعته السيئة، ونصبه على العديد من السيدات، مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وأوضحت: " كان يعايرنى إذا أنفق علي جنيه واحد، وحاول أن يدفعنى لقبول أى وظيفية حتى وإن كانت غير أخلاقية، وعندما تصديت له وشكوته لبعض أقاربنا جن جنونه وأقسم على أن ينتقم مني".

وأضافت: "جاء لى بمديره بالعمل، وخيرنى بين الموافقة على التصرف معه بشكل غير أخلاقي، أو تدميري بالصور والفيديوهات التى بحوزته، بعد أن كشفت مخططه، وهنا هربت من المنزل فى الساعة 3 فجرًا وأنا فى حالة هستيرية، بعد أن هددني بمحاولة قتل نفسى بسكين".

وتابعت: "تزوجنى من أجل أن يتاجر فى شرفى ويصورنى مع أشخاص ويبتزهم بعدها للحصول على مبالغ مالية كما كان يفعل مع زوجته الأولى".

 


محكمه الاسره

قانون الاحوال الشخصيه

الاتجار فى السيدات

العنف ضد الزوجات

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