الرئيسية أخبار عالمية رويترز: تركيا تبدأ الثلاثاء تسلم بطارية ثانية من منظومة إس-400 الروسية الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:27 م وزير الدفاع التركى خلوصى أكار (رويترز) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال وزير الدفاع التركى خلوصى أكار قوله اليوم الاثنين، إن بلاده ستتسلم بطارية ثانية من منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي الصاروخي بدءا من غد الثلاثاء. وتسلمت أنقرة في يوليو الأجزاء الأولى من المنظومة برغم تحذيرات من عقوبات أمريكية محتملة بسبب الصفقة. وتقول واشنطن إن المنظومة لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي. تركيا منظومة اس 400 امريكا بطارية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة روسيا: هجوم الحكومة السورية فى إدلب لا يخالف أى اتفاقات مع تركيا الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:56 ص تركيا تنفي توجه ناقلة النفط الإيرانية إليها.. وأمريكا تحذر أي جهة تساعدها السبت، 24 أغسطس 2019 06:52 م تركيا: مركز العمليات المشتركة مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة فى سوريا بدأ عملياته السبت، 24 أغسطس 2019 05:14 م CNN التركية: حادث مروع يهز تركيا.. رجل يذبح طليقته أمام طفلته السبت، 24 أغسطس 2019 04:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق المزيد من Trending Plus
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