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رويترز: تركيا تبدأ الثلاثاء تسلم بطارية ثانية من منظومة إس-400 الروسية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:27 م
رويترز: تركيا تبدأ الثلاثاء تسلم بطارية ثانية من منظومة إس-400 الروسية وزير الدفاع التركى خلوصى أكار
(رويترز)

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قال وزير الدفاع التركى خلوصى أكار قوله اليوم الاثنين، إن بلاده ستتسلم بطارية ثانية من منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي الصاروخي بدءا من غد الثلاثاء.
 
وتسلمت أنقرة في يوليو الأجزاء الأولى من المنظومة برغم تحذيرات من عقوبات أمريكية محتملة بسبب الصفقة. وتقول واشنطن إن المنظومة لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي.

تركيا

منظومة اس 400

امريكا

بطارية

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