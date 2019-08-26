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روسيا اليوم: تقدم رئيس أبخازيا الحالى "راؤول خاجيمبا" فى انتخابات الرئاسة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:18 ص
روسيا اليوم: تقدم رئيس أبخازيا الحالى "راؤول خاجيمبا" فى انتخابات الرئاسة راؤول خاجيمبا
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت قناة "روسيا اليوم"، عن تقدم راؤول خاجيمبا، الرئيس الحالى لجمهورية أبخازيا، فى انتخابات رئاسة الدولة التى جرت، أمس الأحد.

وكشفت نتائج فرز الأصوات فى 97% من مكاتب الاقتراع، أن خاجيمبا يحظى بدعم 26.58% من الناخبين، بحسب المعلومات الواردة من مراقبى أحد المرشحين، وهو ألخاس كفيتسينيا.

وبحسب معطيات المراقبين أيضا، فإن أوليج أرشبا، نائب وزير الخارجية سابقا، حصد 24.86% من الأصوات، مقابل 24.61% لدى ألخاس كفيتسينيا، زعيم حزب "أمتساخارا" المعارض.

ولم تنشر لجنة لانتخابات المركزية أى نتائج أولية رسمية من التصويت.

 

 

 


راؤول خاجيمبا

ابخازيا

انتخابات ابخازيا

الانتخابات الرئاسية فى ابخازيا

الرئيس راؤول خاجيمبا

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