روسيا اليوم: تقدم رئيس أبخازيا الحالى "راؤول خاجيمبا" فى انتخابات الرئاسة

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت قناة "روسيا اليوم"، عن تقدم راؤول خاجيمبا، الرئيس الحالى لجمهورية أبخازيا، فى انتخابات رئاسة الدولة التى جرت، أمس الأحد.

وكشفت نتائج فرز الأصوات فى 97% من مكاتب الاقتراع، أن خاجيمبا يحظى بدعم 26.58% من الناخبين، بحسب المعلومات الواردة من مراقبى أحد المرشحين، وهو ألخاس كفيتسينيا.

وبحسب معطيات المراقبين أيضا، فإن أوليج أرشبا، نائب وزير الخارجية سابقا، حصد 24.86% من الأصوات، مقابل 24.61% لدى ألخاس كفيتسينيا، زعيم حزب "أمتساخارا" المعارض.

ولم تنشر لجنة لانتخابات المركزية أى نتائج أولية رسمية من التصويت.