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دونالد ترامب: حصلنا على 100 مليار دولار من الصين بسبب الرسوم التجارية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:03 م
دونالد ترامب: حصلنا على 100 مليار دولار من الصين بسبب الرسوم التجارية ترامب فى مؤتمر صحفى مع ماكرون
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الصين ترغب في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مشددا على أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مهمة جدا ونحرص عليها.

وأضاف الرئيس الأمريكى ، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى ختام قمة السبع بفرنسا، الأموروصلت إلى حالة من التهدئة مع الصين مشددا على أن الصين تضررت كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب الرسوم التجارية ، مشيرا إلى أن الرئيس الصينى لا يستطيع تحمل خسارة 3 ملايين وظيفة فى بلاده، مؤكدا أن الولايات المتحدة حصلت على 100 مليار دولار بسبب الرسوم التجارية.

 

 


الصين

الولايات المتحدة

امريكا

ترامب

فرنسا

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