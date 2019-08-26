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دراسة: تناول نظام غذائى غنى بالبروتين النباتى يحسن صحتك ويقلل خطر الوفاة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 07:56 م
دراسة: تناول نظام غذائى غنى بالبروتين النباتى يحسن صحتك ويقلل خطر الوفاة الأطعمة الغنية بالبروتين النباتى يحسن صحتك
كتبت أمل علام

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أشارت دراسة يابانية حديثة، نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم الإثنين، إلى أن تناول نظام غذائى غنى بالبروتين النباتى يقلل خطر الوفاة.

وتابع الباحثون اليابانيون وجبات 70.696 شخصًا لمدة 18 عامًا، وتبين أن أولئك الذين حصلوا على البروتين من النباتات أكثر من اللحوم عاشوا لفترة أطول. وقالت الصحيفة إنه تم ربط النظم الغذائية عالية البروتين النباتى بتحسن الصحة العامة لفترة أطول، والأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء ليسوا أكثر عرضة للوفاة، ولكن التحول إلى المزيد من البروتين النباتى يطيل حياتهم، ويحسن صحتهم.

الفاصوليا من الاطعمة الغنية بالبرويتن النباتى
الفاصوليا من الاطعمة الغنية بالبرويتن النباتى

ويقترح مؤلفو الدراسة الجديدة استبدال شرائح اللحم لصالح الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين، مثل الفاصوليا، والفول، للتقليل من خطر الوفاة.

وفى السنوات القليلة الماضية اكتسبت الوجبات الغذائية عالية البروتين شعبية، لأنها يمكن أن تساعد فى سد الشهية بجعلك تشعر بالشبع، ويمكن أن تؤدى إلى فقدان الوزن بسرعة كبيرة.

وأضافت الصحيفة أنه على غرار نظام "كيتو" الغذائى الذى أشاد به الكثير، أمثال كيم كاردشيان، وليبرون جيمس، تساعدك الوجبات الغذائية الغنية بالبروتين على التخلص من وزن الماء، ويستخدم فيها الجسم الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات، مؤكدة أنه بالتأكيد مفيد لكثير من الناس، لكن الأطباء وخبراء التغذية قلقون من أنه قد لا يكون وسيلة مستدامة أو صحية لتناول الطعام على المدى الطويل، فمن ناحية قد يؤدى تناول الكثير من البروتين والكربوهيدرات القليلة إلى العجز الغذائى، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أكثر الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين هى اللحوم خاصة اللحوم الحمراء، لكن الدراسات تشير إلى أن بروتين اللحوم قد يكون ضارًا بصحتنا بطرق أخرى.

وقالت الصحيفة: "تحتوى اللحوم الحمراء والمصنعة على دهون مشبعة تتراكم فى الأوعية الدموية، وتسبب الضيق لها، وتؤثر على نظام القلب، والأوعية الدموية، لذلك فإنه على الرغم من أن اتباع نظام غذائى غنى بالبروتين قد يكون مفيدًا لفقدان الوزن وتكوين العضلات، فقد يضر قلبك، إذا كانت اللحوم هى المصدر الرئيسى لهذا البروتين، لكن الآثار الطويلة الأجل لهذه الوجبات مقارنة بالآخرين ليست مفهومة جيدًا".

وأوضحت الدراسة أنه فى اليابان تعد الأطعمة، مثل الفاصوليا، مصادر نادرة أكثر شيوعًا للبروتين مقارنة بالولايات المتحدة، ودول غربية أخرى، لذلك درس العلماء فى اليابان الاختلافات طويلة الأجل لمخاطر الوفاة بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون الكثير من البروتين النباتى، وأولئك الذين يحصلون على المزيد من المغذيات من الأطعمة النباتية، لمدة 20 سنة فى المتوسط​​، اتبعوا عينة من أكثر من 70.500 شخص.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد حلل فريق البحث بعد ذلك كيف يمكن أن تتحول مخاطر وفاة الناس إذا تحولوا من بروتينات حيوانية إلى بروتينات نباتية.

البرةتين النباتى مفيد لصحتك عن البروتين الحيوانى
البرةتين النباتى مفيد لصحتك عن البروتين الحيوانى

وقالت الصحيفة: "ارتبط التحول من اللحوم الحمراء أو المصنعة إلى الخضار والبروتينات والفواكه والحبوب إلى انخفاض مخاطر الوفاة من السرطان، على وجه التحديد، وكذلك الوفاة من أى سبب".

وأوضحت أن الابتعاد عن بروتينات اللحوم الحمراء يوقف مخاطر الأشخاص إذا توفوا من أمراض القلب أيضًا، بالإضافة إلى تقليل الوفيات الإجمالية والسرطانية المرتبطة بها.


البروتين النباتى

فوائد البروتين النباتى

اللحوم الحمراء

الفاصوليا

الاطعمة النباتية

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