حصاد المحافظات.. مؤتمر صحفى لوزير شئون مجلس النواب لإعلان نتائج تعويضات النوبة

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

المستشار عمر مروان: 11 سبتمبر الانتهاء من فحص التظلمات على تعويضات النوبة



مؤتمر صحفى لوزير شئون مجلس النواب لإعلان نتائج تعويضات النوبة

محافظ أسوان: 55% تقدموا لتعويضات النوبة



محافظ أسوان

صور.. تفاصيل واقعة سقوط طفل فى بلاعة صرف بالقليوبية





محافظ الإسكندرية: وضع حجر أساس مترو الأنفاق خلال شهرين بعد إنهاء التصميمات



الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية

صور.. أسماء الطلاب الفائزين بمنح جامعة سيناء.. تعرف عليها



جامعة سيناء

تجديد حبس قاتل زوجته بالخصوص 15 يوما على ذمة التحقيقات





ضبط سائق بحوزته 14 لوحة جدارية فرعونية ورأسين لتمثالين فى أخميم بسوهاج



المتهم والمضبوطات

ضبط صاحب مخبز بالفيوم استولى على 1.3 مليون جنيه من أموال الدعم



