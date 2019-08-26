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جونسون: لدى إيران فرصة للعودة للالتزام بالاتفاق النووى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 07:34 م
جونسون: لدى إيران فرصة للعودة للالتزام بالاتفاق النووى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن لدى إيران فرصة لتعود للالتزام ببنود الاتفاق النووي ومواصلة الحوار عن أنشطتها النووية.

 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق إنه مستعد للقاء الرئيس الإيراني، في الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة بشأن الاتفاق النووي. وانسحب ترامب من الاتفاق لكن القوى الأوروبية ما زالت تدعمه.

 

وقال جونسون في مؤتمر صحفي، مع ختام قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في بياريتس في فرنسا: "لا يتعين السماح لإيران تحت أي ظرف من الظروف بامتلاك أسلحة نووية".

 

وأضاف "ثمة فرصة الآن بشكل واضح لإيران للعودة للالتزام بالاتفاق النووي... واستئناف الحوار بالإضافة إلى التوقف عن سلوكها الهدام في المنطقة".

 


بريطانيا

ايران

فرنسا

مجموعة السبع

الاتفاق النووى

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