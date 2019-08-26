جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة للتوعية بمخاطر زواج القاصرات وختان الإناث

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة هايدى حسام الدين، ندوة توعية فى مركز شباب قرية الحمراوى مركز كفر الشيخ بحضور منسقى الوحدات داخل الكليات تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ.

يأتى ذلك فى دور المشاركة المجتمعية للجامعة وتفعيل التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية والتوعية بضرورة رفض مثل تلك الظواهر الاجتماعية والصحية .

وقالت الدكتورة هايدى حسام الدين، رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، إن الندوة تناولت توصيف مشكلة زواج القاصرات وختان الإناث وأنهما ظاهرتان اجتماعيتان لهما نتائج سلبية كبيرة، كما بينت الندوة أن هذا النوع من الزواج ينتشر فى المناطق الريفيّة والعشوائية بشكل خاصّ .

وأضافت هايدى، كشفت الندوة اهتمام الدولة بقضية ختان الإناث عام 1996 وذلك عند صدور قرار منع ختان الإناث، كما طالبت الندوة بتشديد العقوبة لمرتكبى تلك الجريمة.