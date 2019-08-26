جارديان: بروكسل لن تتفاوض على اتفاق تجارى مع بريطانيا لو لم تدفع ديونها

كتبت ريم عبد الحميد

قال صحيفة "الجارديان" البريطانية، نقلا عن مصادر ببروكسل، إن الاتحاد الأوروبى سيرفض التفاوض على اتفاق تجارى مع بريطانيا لو تخلت حكومة لندن عن مشروع قانون "بريكست".

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون كان قد قال خلال مشاركته فى قمة مجموعة السبع أن توضيح بسيط للحقيقة أن المملكة المتحدة ستعلق أغلب التسوية المالية التى تقدر بـ 39 مليار استرلينى، التى وافقت عليها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى، وذلك فى حالة الخروج بدون صفقة.

وحذرت المصادر بالاتحاد الاوروبى من أن مفاوضات التجارة المستقبلية سيتم وقفها لحين موافقة بريطانيا على تسوية.

وقالت المصادر إن التسوية المالية كانت قضية صعبة للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وأضاف أحد المصادر أن الرسالة ستكون "أوفى بديونكم أو أننا لن نبدأ فى الحديث عن اتفاق تجارى"، فيما يعكس الرؤية الواسعة بين الدبلوماسيين.

وردا على تعليقات جونسون، قال جان كلود بايير، الرئيس السابق للخدمة القانونية بالمجلس الأوروبى، إنه لو رفضت بريطانيا دفع ديونها للاتحاد، فإنه لن يقبل التفاوض مع اتفاق تجارى مع المملكة المتحدة.

وفى حال مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، فإن خطة الانسحاب التى تم التفاوض عليها بين تيريزا ماى والاتحاد الأوروبى ستنهار، بما فى ذلك الفترة الانتقالية التى تهدف إلى تمهيد الطريق للوضع الجديد لبريطانيا. وأصرت مصادر الاتحاد الاوروبى على أن البنود الرئيسية المتعلقة بالأموال وحقوق المواطنيين والحدود الإيرلندية سيتعين الاتفاق بشأنها كشرط مسبق لبدء المحادثات عن التجارة.