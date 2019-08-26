سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: بروكسل لن تتفاوض على اتفاق تجارى مع بريطانيا لو لم تدفع ديونها

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:59 ص
جارديان: بروكسل لن تتفاوض على اتفاق تجارى مع بريطانيا لو لم تدفع ديونها بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال صحيفة "الجارديان" البريطانية، نقلا عن مصادر ببروكسل، إن الاتحاد الأوروبى سيرفض التفاوض على اتفاق تجارى مع بريطانيا لو تخلت حكومة لندن عن مشروع قانون "بريكست".

 

 وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون كان قد قال خلال مشاركته فى قمة مجموعة السبع أن توضيح بسيط للحقيقة أن المملكة المتحدة ستعلق أغلب التسوية المالية التى تقدر بـ 39 مليار استرلينى، التى وافقت عليها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى، وذلك فى حالة الخروج بدون صفقة.

 

 وحذرت المصادر بالاتحاد الاوروبى من أن مفاوضات التجارة المستقبلية سيتم وقفها لحين موافقة بريطانيا على تسوية.

 

 وقالت المصادر إن التسوية المالية كانت قضية صعبة  للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وأضاف أحد المصادر أن الرسالة ستكون "أوفى بديونكم أو أننا لن نبدأ فى الحديث عن اتفاق تجارى"، فيما يعكس الرؤية الواسعة بين الدبلوماسيين.

 

وردا على تعليقات جونسون، قال جان كلود بايير، الرئيس السابق للخدمة القانونية بالمجلس الأوروبى، إنه لو رفضت بريطانيا دفع ديونها للاتحاد، فإنه لن يقبل التفاوض مع اتفاق تجارى مع المملكة المتحدة.

 

وفى حال مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، فإن خطة الانسحاب التى تم التفاوض عليها بين تيريزا ماى والاتحاد الأوروبى ستنهار، بما فى ذلك الفترة الانتقالية التى تهدف إلى تمهيد الطريق للوضع الجديد لبريطانيا. وأصرت مصادر الاتحاد الاوروبى على أن البنود الرئيسية المتعلقة بالأموال وحقوق المواطنيين والحدود الإيرلندية سيتعين الاتفاق بشأنها كشرط مسبق لبدء المحادثات عن التجارة.

 


بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

بريكست بدون اتفاق

بوريس جونسون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء بريطانيا: سنغادر الاتحاد الأوروبى 31 أكتوبر مهما كانت الظروف

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:23 م

خطة بوريس جونسون لتنفيذ خطته لبريكست بدون اتفاق.. رئيس الوزراء البريطانى يطلب المشورة القانونية لإغلاق البرلمان فى سبتمبر لضمان عدم عرقلة مساعيه.. ويلوح بإجراء انتخابات ويهدد الاتحاد الأوروبى بفاتورة الانفصال

الأحد، 25 أغسطس 2019 06:30 م

بارنييه: الاتحاد الأوروبى ينتظر مقترحات "واقعية وعملية" من بريطانيا

السبت، 24 أغسطس 2019 07:00 ص

رئيس وزراء بريطانيا: يجب السماح بخروج المملكة من الاتحاد الأوروبى بسلاسة

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة