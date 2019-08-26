ثقة الشركات الألمانية تتراجع فى أغسطس لأدنى مستوياتها منذ 2012

رويترز

أظهر مسح اليوم الإثنين، أن ثقة الشركات الألمانية تدهورت بشكل أكبر من المتوقع فى أغسطس، متراجعة لأدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2012، فى علامة جديدة على اتجاه أكبر اقتصاد فى أوروبا صوب ركود.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ أنشطة الأعمال هبط إلى 94.3 من قراءة معدلة بالصعود عند 95.8 فى يوليو، وجاءت قراءة أغسطس، التى سجلت انخفاضا للشهر الخامس على التوالي، دون متوسط التوقعات عند 95.1.

وقال كليمنس فوست، رئيس المعهد فى بيان "هناك دلائل أكثر على تباطؤ فى ألمانيا"، مضيفا أن الشركات أقل رضاء عن وضعها الحالي، بينما يتزايد تشاؤمها حيال الأشهر المقبلة أيضا.