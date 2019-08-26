تنفيذ 53 حكما قضائيا بشارع عثمان محرم فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، لإعادة الانضباط لشارع عثمان محرم بالطالبية، وضبط الخارجين عن القانون، وإزالة التعديات التي تعوق حركة السير.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 53 حكما قضائيا، وضبط قضيتين مخدرات، و3 أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى تنفيذ قرار ضبط وإحضار.

كما شارك ضباط شرطة المرافق بالحملة، التي أسفرت عن إزالة 52 حالة تعدي وإشغال طريق، خاصة بالمقاهي والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.