تقنين أوضاع مدرسة للمعاقين وسكن للراهبات بالكنيسة الأرثوذكسية بطرة
الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:09 م
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مع ممثلى الكنيسة الأرثوذكسية بطرة
كتب سيد الخلفاوى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بممثلى الكنيسة الأرثوذكسية بطرة بعد انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بتقنين أوضاع مساحتى أرض مقام عليهما حضانة ومدرسة لتدريب وتأهيل المعاقين على مساحة 1208 م2 والأخرى سكن للراهبات على مساحة 348 م2.
وأكد محافظ القاهرة أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة لتقنين أراضى وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة