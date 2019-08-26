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تعرف على إجراءات المرور للوقاية من حوادث انفجار إطارات السيارات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:00 ص
تعرف على إجراءات المرور للوقاية من حوادث انفجار إطارات السيارات حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أكد مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور أن هناك عمرا افتراضيا للإطارات يجب الانتباه إليه ويجب ألا تتعدى 3 سنوات ويتسبب فى الحوادث المرورية وهناك قراءات متواجدة على الإطارات الخاصة بالسيارات أثناء القيادة يجب معرفة تاريخ انتهاء والعمر الافتراضى الخاص بها منعا لوقوع حوادث ناتجة عن انقلاب السيارة.

ولفت المصدر إلى ضرورة انتباه قائد السيارات حال ظهور تشققات بإطارات السيارة نتيجة لتلاشى مادة مطاطية مصنوع منها الإطار لأنها ستعرض السيارة للانقلاب أثناء القيادة على الطرق السريعة، وعدم الالتزام بالسرعات المقررة لها، كما يقع معظم السائقين فى كارثة عند استخدام إطار منتهى الصلاحية من محلات قطع الغيار، وهى تعرض حياته للخطر.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة تعزز من تواجد قواتها المرورية وأفراد من تلك الشركة أعلى طريق السويس الصحراوى وأسيوط الغربى وطريق إسكندرية الصحراوى نظرًا لتكرار حوادث انفجار الإطارات وكذلك تعد من أكثر الطرق ظهورًا للكثافات المرورية بشكل دورى بتلك الطرق لأنها محاور رئيسية تربط بين القاهرة الكبرى بالعديد من المحافظات الأخرى.

واستطرد المصدر أن إدارة المرور أجرت العديد من الدورات التدريبية لرجال المرور على كيفية التعامل مع المواطنين وضبط النفس معهم أثناء وقوع الحوادث وكيفية التعامل مع قائدى السيارات خلال استخراج أوراق تراخيص السيارات بشتى أنواعها.

 

 

 

 

 

 


حوادث مرورية

انفجار الاطارات

ارشادات المرور

الطرق السريعة

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