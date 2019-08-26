ترويج أبوظبى وجهة للسياحة العلاجية

وكالات

وقّعت «مبادلة للرعاية الصحية»، التابعة لاحدى شركات الاستثمار الاماراتى ، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة «نيرفانا للسفر والسياحة» لتوحيد جهودهما بهدف الارتقاء بالمبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رئيسية في مجال السياحة العلاجية في المنطقة، وجعل الإمارة الخيار الأول للمرضى الإقليميين والدوليين، بما ينسجم مع أحد المحاور الرئيسية لرؤية أبوظبي 2030 ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

وبموجب مذكرة التفاهم، ستركز مجالات التعاون بين الجانبين على سُبُل استقطاب الزوار المحتملين من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وروسيا والصين والهند. كما ستشمل الشراكة جوانب متعددة، بما في ذلك إطلاق باقات وعروض خدمات مشتركة شاملة لتشجيع السياحة الطبية، إلى جانب استكشاف فرص التسويق والأعمال المشتركة.

وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، رئيس «مبادلة للرعاية الصحية»: هذه الاتفاقية بداية مرحلة جديدة من الاتفاقيات، التي ننوي عقدها لتعزيز النمو المستدام في مجال السياحة الطبية، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 واستراتيجيتنا الطموحة للمرحلة القادمة إلى جانب الجهود المبذولة لتنويع اقتصادنا.