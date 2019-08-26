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ترامب ينفى اقتراح مواجهة الأعاصير بالقنابل النووية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 07:47 م
ترامب ينفى اقتراح مواجهة الأعاصير بالقنابل النووية ترامب
أ ش أ

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 نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقريرًا أفاد بأنه اقترح مواجهة الأعاصير التي من الممكن أن تضرب الولايات المتحدة بالقنابل النووية، واصفًا إياها بـ"الأخبار المزيفة". 
 
وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن، "ما أورده موقع أكسيوس بأن الرئيس أراد تفجير الأعاصير الهائلة بالأسلحة النووية قُبيل وصولها إلى الساحل يُعد أمرًا سخيفًا"، مُضيفًا: "لم أقل ذلك مطلقًا.. هذا يُعتبر مزيدًا من الأخبار المزيفة".. حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
 
من جانبه، رفض البيت الأبيض التعليق على التقرير، لكن مسؤولًا رفيعًا في الإدارة الأمريكية قال إن "الرئيس ترامب لم يقصد شيئًا سيئًا".

ترامب

الولايات المتحدة

القنابل النووية

الأعاصير

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