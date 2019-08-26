سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 07:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب وماكرون يلتقيان مع الصحفيين فى فرنسا اليوم

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:52 ص
ترامب وماكرون يلتقيان مع الصحفيين فى فرنسا اليوم ترامب وماكرون
واشنطن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب، سيشترك فى مؤتمر صحفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، فى ختام قمة مجموعة السبع فى فرنسا.

وأضاف البيت الأبيض فى بيانه الصحفى اليومى ليوم الاثنين، إن المؤتمر سيعقد فى بياريتس فى الساعة 3.30 مساء "13.30 بتوقيت جرينتش" عقب الجلسة الختامية لمجموعة السبع، ولم يذكر البيان أى تفاصيل أخرى.

وأصر ترامب، أمس الأحد، على أنه كان على وفاق خلال القمة مع زعماء المجموعة الأخرين والتى تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

ولكن خلافات ظهرت بشأن قضايا تراوحت بين تصاعد الحرب التجارية مع الصين والطموحات النووية لكل من إيران وكوريا الشمالية ومسألة ما إذا كان يجب إعادة ضم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمجموعة السبع.

 

 
 
 
 

 


ترامب

دونالد ترامب

امريكا

ماكرون

ايمانويل ماكرون

فرنسا

قمة مجموعة السبع الكبرى

مجموعة السبع الكبرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. احتجاجات فى فرنسا لمطالبة مجموعة السبع بالتحرك فى قضايا الاقتصاد والمناخ

السبت، 24 أغسطس 2019 05:10 م

دونالد ترامب ينفى وجود توتر بين زعماء مجموعة السبع

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:04 ص

تعرف على سبب عدم انضمام الصين لمجموعة السبع وخروج روسيا

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:32 ص

القائمة الكاملة للمشاركين بقمة مجموعة السبع.. لا تقتصر على رؤساء الدول فقط

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:30 ص

ماكرون: مجموعة السبع اتفقت على العمل المشترك بشأن إيران لتهدئة التوتر

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:10 م

صور.. وزير الخارجية الإيرانى يغادر مقر قمة مجموعة السبع فى فرنسا

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:03 م

"تاس": زعماء مجموعة السبع لم يتفقوا بشأن إعادة روسيا إلى المنظمة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة