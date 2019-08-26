ترامب وماكرون يلتقيان مع الصحفيين فى فرنسا اليوم

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب، سيشترك فى مؤتمر صحفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، فى ختام قمة مجموعة السبع فى فرنسا.

وأضاف البيت الأبيض فى بيانه الصحفى اليومى ليوم الاثنين، إن المؤتمر سيعقد فى بياريتس فى الساعة 3.30 مساء "13.30 بتوقيت جرينتش" عقب الجلسة الختامية لمجموعة السبع، ولم يذكر البيان أى تفاصيل أخرى.

وأصر ترامب، أمس الأحد، على أنه كان على وفاق خلال القمة مع زعماء المجموعة الأخرين والتى تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

ولكن خلافات ظهرت بشأن قضايا تراوحت بين تصاعد الحرب التجارية مع الصين والطموحات النووية لكل من إيران وكوريا الشمالية ومسألة ما إذا كان يجب إعادة ضم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمجموعة السبع.