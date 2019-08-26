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ترامب لـ"السيسى" على هامش قمة السبع: عقدنا صفقة مهمة مع اليابان

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:23 ص
ترامب لـ"السيسى" على هامش قمة السبع: عقدنا صفقة مهمة مع اليابان لقاء الرئيس السيسى مع الرئيس ترامب فى قمة السبع
كتب ــ محمد عبد العظيم

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة عقدت صفقة مهمة مع اليابان خلال قمة السبع فى فرنسا، مشددا على أنه لن يسمح للصين بقيادة الاقتصاد العالمى، على أن تظل الولايات المتحدة هى أقوى اقتصاد. 

وأضاف ترامب، خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش قمة السبع المقامة فى فرنسا، أنه من المبكر جدا الحديث عن أى لقاء مع وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، موضحا أنه لابد من تجريد إيران من الأسلحة النووية. 

وتابع الرئيس الأمريكى: "إيران هى الدولة الأولى المصدرة للإرهاب وأعتقد أنهم سوف يتغيرون خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها بسبب العقوبات الاقتصادية".


السيسى

الرئيس السيسى

قمة السبع

الولايات المتحدة

فرنسا

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