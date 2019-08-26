ترامب: الصين تريد التفاوض بشأن الحرب التجارية

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن الصين اتصلت بمسؤولى التجارة الأمريكيين الليلة الماضية لتبدى رغبتها فى العودة إلى مائدة المفاوضات، مرحبا بهذه الأنباء التى وصفها بأنها تطور إيجابى جدا للعالم.

وفى حديثه على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أشاد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينج ووصفه بأنه زعيم عظيم، قائلا إنه يرحب برغبته في إبرام اتفاق وتهدئة الموقف.

شهدت الحرب التجارية المريرة بين أكبر اقتصادين فى العالم تصعيدا حادا يوم الجمعة، حيث فرض كل من البلدين المزيد من الرسوم على وارداته من الآخر.