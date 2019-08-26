تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.3% خاسرة 29.9 نقطة، لتغلق عند مستوى 9787.77 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 94.6 مليون سهم بقيمة 247.1 مليون ريال قطرى عبر 5986 صفقة، وارتفع 18 سهما، وانخفض 26 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.52%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.31%، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%.