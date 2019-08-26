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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع 15 يوماً

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:02 م
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع 15 يوماً محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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 قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم "س.م" عاطل، عثر بحوزته على كتب ومنشورات تابعة لجماعة إرهابية تهدد أمن الدولة.
 
كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بأن المتهم ينضم لجماعة محظورة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على المتهم وبحوزته كتب خاصة بالجماعة المحظورة، ومنشورات خاصة بهم تهدد أمن الدولة و"لاب توب" به متعلقات ورسائل خاصة بهم.
 
وبسؤال المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه، كما أنكر امتلاكه للمضبوطات، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

محكمة الجنح

تجديد حبس

الانضمام لجماعة ارهابية

نيابة القاهرة الجديدة

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