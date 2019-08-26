سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

بعد حجز القضية للحكم .. تعرف على عقوبة المتهمين برشوة التموين

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:51 م
بعد حجز القضية للحكم .. تعرف على عقوبة المتهمين برشوة التموين جريمة الرشوة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوشكت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، بعد حجزها لجلسة 23 سبتمبر المقبل للحكم، ويعاقب المتهمين بنص المادة 103 من قانون العقوبات.
 
وتنص المادة 103 من قانون العقوبات على: " كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".
 
 
 
كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.

رشوة التموين

محاكمة المتهمين برشوة التموين

جنايات القاهرة

القابضة للصناعات الغذائيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حماية للاقتصاد الوطنى.. الجهات الرقابية تكشر عن أنيابها بحملات أمنية ضخمة.. ضبط قضايا أموال عامة وتهرب ضريبى بقيمة 8 مليارات جنيه.. إحباط جرائم رشوة وكسب غير مشروع واختلاس بـ 118 مليون جنيها

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:30 م

5 فئات تصنف فى حكم الموظفين يطبق عليهم قانون العقوبات فى جريمة الرشوة

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:44 م

محكمة النقض: التدابير الأمنية لضبط جريمة الرشوة لا تمنع إدانة المتهمين

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:12 م

ما هى جريمة الرشوة وما أركانها؟.. تعرف على الإجابة

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة