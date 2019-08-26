بعد الحكم على المتهمين.. 7 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث عنف الطالبية"

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة الطالبية، بعد حكم السجن والبراءة للمتهمين، ومرت الدعوى بمجموعة من المحطات الهامة منها:

المحطة الأولى .. الحكم الغيابى

فى 28 يونيو من عام 2018، قضت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالحكم المشدد 10 سنوات غيابيا للمتهمين، محمد أسامة، وهم الحسينى حسن، ومحمد محمود حسين، محمد العقاد.

المحطة الثانية .. تحديد جلسة لنظر المحاكمة

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 مايو 2019 لنظر محاكمة المتهمين أمام الدائرة 30 إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

المحطة الثالثة .. تلاوة أمر الإحالة

مع نظر أولى الجلسات فى 14 مايو 2019، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وفيما أنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم.

المحطة الرابعة .. سماع الشهود

فى جلسة 10 يونيو 2019، استمعت المحكمة لأقوال الشهود، ومن ضمن الشهود 3 من العاملين باحد القنوت الفضائية والذى شاهدوا مظاهرات محيط الطالبية بشارع الهرم، وأكدوا تعدى المتظاهرين عليهم وسرقة متعلقاتهم.

المحطة الخامسة .. المرافعة

استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والدفاع، وطالب الدفاع خلال مرافعته بجلسة 24 يونيو2019، إخلاء سبيل المتهمين لانتفاء صلتهم بالواقعة.

المحطة السادسة .. حجز القضية للحكم

بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى ونظر 5 جلسات فيها قررت المحكمة حجزها لجلسة 24 أغسطس 2019 ، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

المحطة السابعة .. الحكم

فى جلسة 24 أغسطس الجارى، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد أسامة بالسجن المشدد 5 سنوات، وبرأت 3 متهمين من التهم المسنده إليهم وهم الحسينى حسن، ومحمد محمود حسين، محمد العقاد.