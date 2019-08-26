سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

بعد الحكم على المتهمين.. 7 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث عنف الطالبية"

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:02 م
بعد الحكم على المتهمين.. 7 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث عنف الطالبية" المستشار محمد سعيد الشربينى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سطرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة الطالبية، بعد حكم السجن والبراءة للمتهمين، ومرت الدعوى بمجموعة من المحطات الهامة منها:
 

المحطة الأولى .. الحكم الغيابى

 
فى 28 يونيو من عام 2018، قضت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالحكم المشدد 10 سنوات غيابيا للمتهمين، محمد أسامة، وهم الحسينى حسن، ومحمد محمود حسين، محمد العقاد.
 

المحطة الثانية .. تحديد جلسة لنظر المحاكمة

 
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 مايو 2019 لنظر محاكمة المتهمين أمام الدائرة 30 إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
 

المحطة الثالثة .. تلاوة أمر الإحالة

 
مع نظر أولى الجلسات فى 14 مايو 2019، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وفيما أنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم.
 

المحطة الرابعة .. سماع الشهود

 
فى جلسة 10 يونيو 2019، استمعت المحكمة لأقوال الشهود، ومن ضمن الشهود 3 من العاملين باحد القنوت الفضائية والذى شاهدوا مظاهرات محيط الطالبية بشارع الهرم، وأكدوا تعدى المتظاهرين عليهم وسرقة متعلقاتهم.
 

المحطة الخامسة .. المرافعة

 
استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والدفاع، وطالب الدفاع خلال مرافعته بجلسة 24 يونيو2019، إخلاء سبيل المتهمين لانتفاء صلتهم بالواقعة.
 

المحطة السادسة .. حجز القضية للحكم

 
بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى ونظر 5 جلسات فيها قررت المحكمة حجزها لجلسة 24 أغسطس 2019 ، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
 

المحطة السابعة .. الحكم

 
فى جلسة 24 أغسطس الجارى، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد أسامة بالسجن المشدد 5 سنوات، وبرأت 3 متهمين من التهم المسنده إليهم وهم الحسينى حسن، ومحمد محمود حسين، محمد العقاد.
 
 
 

عنف الطالبية

احداث الطالبيه

جنايات القاهرة

المستشار محمد سعيد الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

علاج الأورام والجزر المنعزلة

علاج الأورام والجزر المنعزلة

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة