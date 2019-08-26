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اليوم.. ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:00 ص
اليوم.. ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات وزارة التضامن الاجتماعى ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تشهد  وزيرة التضامن الاجتماعى ، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، اليوم الاثنين ، ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات، وسيتم تسليم الفريق الفائز كأس البطولة.

وسيشهد حضور اللقاء وزير الشباب والرياضة  وممثلو مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ونجوم الرياضة، فيما سيشارك الفنان أحمد جمال ، بتقديم مجموعة من الاغانى لدعم  المتعافين.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى قد نظم احتفالية لتكريم المتعافين من تعاطى المخدرات، وذلك فى إطار الدمج المجتمعى لهم باعتبارهم مرضى طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى.

 


التضامن

صندوق مكافحة

الدورى الرياضى للمتعافين من المخدرات

كأس البطولة للمتعافين من المخدرات

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