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النيابة تأمر بدفن جثة شاب انتحر بإلقاء نفسه من شرفة منزله فى مدينة نصر

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:28 م
النيابة تأمر بدفن جثة شاب انتحر بإلقاء نفسه من شرفة منزله فى مدينة نصر انتحار - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة ثان مدينة نصر بالتصريح بدفن جثة شاب ألقى بنفسه من شرفة غرفة العلاج بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وذلك للهروب من الجلسات، عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وكشفت التحقيقات، أنه لا توجد شبهة جنائية حول وفاة الشاب، وأكد أهل المتوفى أن نجلهم من مدمنى المواد المخدرة وخاصة الهيروين، فأودعوه المصحة النفسية للعلاج، إلا أن كان دائم الرفض للتعافى، محاولا الرجوع إلى تعاطى جرعات المخدر.

 

وتلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان إخطارا من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بقيام شاب يدعى "حسين. د" بإلقاء نفسه من شرفة غرفة العلاج؛ هروبا من جلسات التعافى من إدمان مخدر الهيروين، تم إبلاغ النيابة العامة التى أخطرت الطب الشرعى لمناظرة الجثة، والذى أكد أنها عملية انتحار.

 


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