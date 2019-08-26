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النمسا تسعى لمواصلة العمل من أجل عالم خال من الأسلحة النووية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:05 ص
النمسا تسعى لمواصلة العمل من أجل عالم خال من الأسلحة النووية المستشارة بريجيت بيرلين
كتب محمد تهامى زكى

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أكدت المستشارة بريجيت بيرلين، رئيسة وزراء النمسا، التزام حكومة بلادها الكامل بالسعى نحو عالم خال من الأسلحة النووية، محذرة من الآثار الكارثية لاستخدام الأسلحة النووية ومخاطرها الكامنة.

واعتبرت المستشارة بيرلين، فى تصريحات لها، أمس الأحد، نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 2017، التى شاركت فى وضعها النمسا وصادقت عليها، هى "خطوة رئيسية لتحقيق هذا الهدف"، وحثت دول العالم على "مواصلة العمل بنشاط من أجل خلق عالم خالٍ من الأسلحة النووية".

من جهته أوضح ألكساندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، أن المادة السادسة من المعاهدة الجديدة، تعزز النظام الدولى لعدم الانتشار ونزع السلاح النووى واعتبر أنها "تقدم مساهمة مهمة فى تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

 


النمسا

المستشارة بريجيت بيرلين

مستشارة النمسا

فيينا

الاسلحة النووية

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