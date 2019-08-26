الكويت وبريطانيا والسويد يبحثون تطورات الأوضاع فى اليمن

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بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، مع سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل أرون، ومبعوث السويد إلى اليمن بيتر سيمنبى، آخر تطورات الأوضاع فى اليمن.

وبحث المجتمعون – خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية - تطورات الأزمة الأمنية، والجهود الدولية المبذولة لاحتوائها، ولاسيما في مجال المساعدات الانسانية والاغاثية.

يشار إلى أن اللقاء عقد بحضور كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية المستشار عبدالعزيز الجارالله.