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القوى العاملة توزع 20 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:05 م
القوى العاملة توزع 20 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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استأنفت وزارة القوى العاملة، الجولات الميدانية للمحافظات، بزيارة محافظة الإسماعيلية ، بمقر مركز تدريب مهني المستقبل التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة، لتوزيع20 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ، فضلا عن تكريم 13 عاملا مثالياً بمنحهم جوائز مالية تصل إلي 5 ألاف جنيه لكل عامل بالشركات بالمنطقة الصناعية  بالمحافظة .

وتشهد الزيارة منح شهادات التخرج للمتدربين، وتسليم عقود عملهم بعد اجتيازهم فترة التدريب وفقا لبروتوكول التعاون مع شركة جيد تكساتيل، كما تشهد حفل تخريج الدفعة الأولي من المتدربين علي مهنة "جليس مسن" وتسليم شهادات اجتياز التدريب لـ 15 متدربا معتمدة من كلية التمريض بجامعة قناة السويس ومديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ، فضلا عن تسليم شهادات تخريج 3 دفعات من سائقي المعدات الثقيلة من حملة المؤهلات ، ضمن برتوكول التعاون  الموقع بين مديرية القوي العاملة ، ومديرية التربية والتعليم، والتعليم الفني بالمحافظة ، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري من خلال التدريب علي مختلف المهن، وتسليم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ، بحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وأكد وزارة القوى العاملة،  أهمية بذل المزيد من الجهود للارتقاء بكافة أعمال القوى العاملة  في كافة النواحي العملية التي تختص بها، والوصول إلى تأدية رسالتها على أكمل وجه يكون ممكنًا تنفيذه على أرض الواقع.

وقالت الوزارة فى رسالة للعاملين بمركز تدريب مهني المستقبل: "أدوا أعمالكم بتفانٍ وإخلاص، فالأمر ليس قاصرًا على مجرد تأدية أعمال روتينية، بل خدمة تبذل وإضافة تقدم للمواطنين من أهل الإسماعيلية الكرام".

وشدت الوزارة على الأهمية التى يمثلها مركز تدريب المستقبل ومركزه المحوري في وزارة القوى العاملة، والذي في استطاعته أن يخرج المزيد من المتدربين على درجة عالية من الجودة والكفاءة،  كتعليم صنعة أو حرف يستطيع بها الشاب فتح مشروع يدر عليه دخلًا، ويوفر فرص عمل لغيره من الشباب الباحث عن عمل والتوسع في فتح المشروعات، اعتمادًا وارتكازًا على التدريب المهني، كي يكون التدريب المهني بوابة نحو المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحسين وضع الاقتصاد المصري والعمل على رفع رايته دائمًا، والدفع قدمًا به نحو مستقبل أرحب.

وأعطت الوزارة تكليفات فورية لمدير المديرية ياسر سعيد لإفادته بخطة مركز تدريب المستقبل لجميع الورش ليتم اعتمادها في شهر سبتمبر، لتتم متابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع حقيقًة وفعلًا.

 


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