القوى العاملة تفتتح اليوم المقر الجديد متعدد الأنشطة بالإسماعيلية

كتب محمود راغب

تستأنف وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين، الجولات الميدانية للمحافظات فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصرى من خلال التدريب على مختلف المهن، وتسليم عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم تنظم الوزارة زيارة لمحافظة الإسماعيلية، يتم خلالها بحضور المحافظ اللواء حمدى عثمان، المقر الجديد متعدد الأنشطة للتشغيل والتفتيش والسلامة وعلاقات العمل بقرية الأبطال بالإسماعيلية الجديدة، بحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة تسليم 20 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تكريم 13 عاملا مثالياً بمنحهم جوائز مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل عامل بالشركات بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.

كما تشهد الزيارة منح شهادات التخرج للمتدربين ، وتسليم عقود عملهم بعد اجتيازهم فترة التدريب وفقا لبروتوكول التعاون مع شركة جيد تكساتيل، كما يشهد حفل تخريج الدفعة الأولي من المتدربين علي مهنة "جليس مسن" وتسليم شهادات اجتياز التدريب لـ 15 متدربا معتمدة من كلية التمريض بجامعة قناة السويس ومديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ، فضلا عن تسليم شهادات تخريج 3 دفعات من سائقي المعدات الثقيلة من حملة المؤهلات ، ضمن برتوكول التعاون الموقع بين مديرية القوي العاملة ، ومديرية التربية والتعليم، والتعليم الفني بالمحافظة .

وتختتم الجولة بزيارة مصنع جيد تكستايل الذي يعتبر من أكبر الشركات في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية ، والتي تم توقيع بروتوكول تعاون معه والوزارة للتدريب علي مهنة الحياكة .