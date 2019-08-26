العنايه الشخصية لا تكلفك شيئا..إلتهاب دواعم الأسنان يعرضك لفقدانها نهائيا

كتبت هند عادل

ألم الأسنان واللثه يسبب ازعاج شديد لصاحبه به وقد يكون علامه على مرض خطير من بينها التهاب دواعم الأسنان، وهي حالة خطيرة تؤدي لتلف النسيج الرخو والذي يؤثر علي العظام التي تدعم الأسنان مما يؤدى إلى فقدانها.

السبب الرئيسي وراء التهاب دواعم السن هو عدم الاهتمام بنظافة الفم ويمكن الوقاية من الإصابه بها عن طريق غسل الأسنان بالفرشاة على الأقل مرتين يوميًا، وتنظيفها بالخيط بشكل يومي والخضوع لفحوص الأسنان المنتظمة .

هناك عده أعراض تؤكد وجود التهاب فى دواعم السن، فاللثة الصحية تتمتع بلون وردي شاحب ومثبتة بإحكام حول الأسنان، ولكن الالتهاب يصاحبه تورم اللثة وانتفاخها،لثة حمراء فاتحة أو حمراء داكنة أو أرجوانية، اللثة التي تشعر بأنها طرية عند لمسها، اللثة التي تنزف بسهولة، اللثة المبتعدة عن الأسنان ،الصديد بين الأسنان واللثة، رائحة نفس كريهة،تخلخل الأسنان، ألم عند المضخ.

هناك عده عوامل تؤدى إلى زيادة خطر الإصابه بهذا المرض وهى التهاب اللثة واتباع عادات سيئة وعدم الاهتمام بصحة الفم، التدخين أو مضغ التبغ، التقدم فى السن،التغيرات الهرمونية خلال فترة الحمل أو سن اليأس، السمنة، نقص التغذية، أيضا العوامل الوراثية، تناول بعض الأدوية التي تسبب جفاف الفم أو التغيرات باللثة. ويؤدي هذا المرض إلي فقدان الأسنان إذا لم يتم علاجه