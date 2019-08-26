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السيطرة على حريق محدود بميناء الدخيلة بالإسكندرية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:35 م
السيطرة على حريق محدود بميناء الدخيلة بالإسكندرية ميناء الدخيلة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن الحماية المدنية والجهات المختصة بالميناء سيطرت على حريق محدود على رصيف 2/98 بميناء الدخيلة، وتوجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إلى موقع الحريق فور بلاغ مركز عمليات الميناء، وأمر بسرعة توجيه وحدات الإنقاذ وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق .

وأضاف الغندور فى بيان له، أن مركز عمليات الميناء قد تلقى إشارة استغاثة بوجود حريق بميناء الدخيلة على رصيف 2/98 الخاص بتداول الحاويات، وفور تلقى الإشارة تم إخطار جميع الجهات المعنية، وتحركت وحدات الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحريق وتم التعامل معه والسيطرة عليه، ولا توجد خسائر بشرية أو مادية تذكر، وتستمر الحركة الطبيعية للعمل بمينائى الإسكندرية والدخيلة .

 

 


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ميناء الدخيلة

حريق بالميناء

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