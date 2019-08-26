السيطرة على حريق محدود بميناء الدخيلة بالإسكندرية

وأضاف الغندور فى بيان له، أن مركز عمليات الميناء قد تلقى إشارة استغاثة بوجود حريق بميناء الدخيلة على رصيف 2/98 الخاص بتداول الحاويات، وفور تلقى الإشارة تم إخطار جميع الجهات المعنية، وتحركت وحدات الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحريق وتم التعامل معه والسيطرة عليه، ولا توجد خسائر بشرية أو مادية تذكر، وتستمر الحركة الطبيعية للعمل بمينائى الإسكندرية والدخيلة .



