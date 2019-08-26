السكة الحديد: إنهاء تنفيذ أعمال تطوير محطة الإسكندرية نهاية إبريل المقبل

أكدت هيئة السكة الحديد أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمحطة مصر بالإسكندرية نهاية إبريل المقبل، لافتة إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة الأرصفة بالمحطة ومنشآتها وأسواها بحيث تظهر بالشكل الحضارى المناسب.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه سيتم تجهيز الأرصفة بمظلات ومقاعد للركاب للانتظار عليها لحين وصول قطاراتها، كما أنه سيتم الاستغلال التجارى للمحطة من خلال إنشاء كافتريات وأكشاك بالصالة الرئيسية للمحطة وعلى الأرصفة دون إعادة حركة الجمهور وبما يزيد إيرادات الهيئة.